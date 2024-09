Musica in cortile al Museo delle Migrazioni di Pettinengo sulle note di “Mau Ritm & Gius”

Con inizio alle 16, domenica 29 settembre, a Pettinengo, sulle note di “Mau Ritm & Gius”, ritorna la musica in cortile al "Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli”, in via Fiume 12.

Pomeriggio di festa tra note e degustazioni gratuitamente donate dalla generosità degli abitanti locali coadiuvati dai soci del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella. Visite guidate gratuite anche ai nuovi allestimenti temporanei a cura di Alessandro Zolt e di Guido Antoniotti, in sintonia con le indicazioni dell’Anno europeo delle radici, con al centro, gli scacciapensieri. Musica a far da colonna sonora ai nuovi allestimenti che attendono i visitatori a canton Gurgo. Due artisti locali, che donano la loro arte nel cortile del Museo, favoriti, si spera, da un raggio di sole che permetta di apprezzare quanto il Museo è in grado di offrire, nella bella cornice del “balcone del Biellese”.

Mau Ritm & Gius, nome d’arte di Mauro Chiarini e Giuseppe Ceria, coniato per l’occasione, sono nati quasi per caso attorno ad un falò una sera d’estate di qualche anno fa. Non avevano mai suonato insieme prima, ma la magia che caratterizzò quella serata li convinse a provare a percorrere una strada che li ha portati a condividere nuove avventure. Mauro e Giuseppe provengono da esperienze musicali diverse e insieme hanno trovato un filo conduttore comune, quello di suonare e cantare musiche e canzoni che piacciono ad entrambi, senza seguire un genere musicale specifico. Mauro canta e suona la chitarra, a volte percuotendo la cassa per dare il ritmo alla musica. Giuseppe canta, suona la chitarra, il banjo ed il bouzouki irlandese.

Le loro melodie e le esposizioni faranno il paio con il cibo e le bevande di “su cumbidu”, l’immancabile rinfresco offerto, in Piemonte come in Sardegna, durante le manifestazioni isolane. Per l’occasione, verrà offerto vino e “acqua di Cagliari”, un’antica ricetta a base di menta e limone freschi.