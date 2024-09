Lauretana sostiene il Cammino di Oropa

Lauretana SpA sosterrà economicamente l’associazione Movimento Lento, che gestisce il Cammino di Oropa, diventato in pochi anni il cammino più frequentato del Piemonte e uno degli itinerari più famosi tra il pubblico Italiano.

Tra le azioni legate alla sponsorizzazione è prevista l’installazione di una nuova bacheca informativa di fronte alla stazione ferroviaria di Santhià, punto di partenza dell’itinerario, offrendo informazioni utili sia per i viandanti che intraprendono il Cammino sia per i numerosissimi passeggeri Trenitalia (quasi due milioni di passaggi all’anno) in transito per la stazione. Il marchio Lauretana comparirà inoltre nei nuovi depliant, che verranno distribuiti a partire dal TTG di Rimini, previsto per l’inizio di ottobre 2024, e negli strumenti di comunicazione legati al Cammino (il sito www.camminodioropa.it, l’App SlowBI e le pagine social).

Questo accordo rappresenta un forte segnale di come gli stakeholders del territorio biellese e canavesano si stiano impegnando a valorizzare il Cammino di Oropa, il principale attrattore del turismo lento nel nostro territorio, che quest’anno è stato percorso da quasi 5000 viandanti.