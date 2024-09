CNA Pensionati Biella a favore della prevenzione: un successo la mostra al Cantinone FOTO

Dal 18 al 22 settembre 2024 si è tenuta presso la sala mostre Cantinone della Provincia di Biella, la mostra organizzata da CNA Pensionati Biella. Una mostra che ha visto la partecipazione di oltre 20 artisti ed una sessione riservata ad AMA Biella, associazione biellese con cui CNA Pensionati ha iniziato numerose progettualità a sostegno della salute e della prevenzione della memoria e della socialità della terza età.

AMA Biella ha potuto esporre i lavori elaborati dai propri associati, volontari, amici ed assistiti, che hanno aderito, nel corso degli anni, alla loro attività di Arteterapia.

Sabato 21 settembre, inoltre, è stato organizzato un convegno di presentazione delle progettualità di AMA Biella, con l’intervento del Presidente Franco Ferlisi, del Dott. Martino Biginelli e della dott.ssa Gabriella Braggion e si è inaugurato l’inizio dei laboratori organizzati in sinergia fra le due realtà biellesi: il primo fra tutti il corso di alfabetizzazione smartphone per il quale si sono aperte le iscrizioni e che partirà il prossimo 5 novembre per 4 lezioni.

A far da padrone di casa, c’era ovviamente Vilmer Pozza – Presidente di CNA Pensionati Biella, supportato da Valentina Gusella - Direttrice di CNA Biella. Numerosi gli intervenuti tra cui il Presidente di CNA Pensionati Piemonte – Renato Ciocchetti, il Coordinatore CNA Pensionati Piemonte – Sergio Oggero e il Presidente di CNA Pensionati Torino – Enzo Innocenzi.

Anche questa mostra ha segnato un vero successo per CNA Pensionati Biella, che ha visto numerosi passaggi di curiosi e cittadini, attirati dall’arte contemporanea esposta in modo magistrale.