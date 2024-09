Mongrando, conclusi i lavori ai ponti Viona e Piaggera

Si sono conclusi in questi giorni a Mongrando i lavori, iniziati lo scorso giugno, di restauro e messa in sicurezza dei ponti Viona e Piaggera, siti lungo la strada provinciale 419 della Serra, rispettivamente al km 0+950 ed ed al km 2+450,

Soddisfatto il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “Sicurezza della viabilità e delle infrastrutture al centro del nostro impegno quotidiano da quando siamo usciti dal dissesto finanziario. Visti gli episodi che si sono verificati in Italia negli ultimi anni, noi controlliamo costantemente la salute dei ponti. La conclusione dei lavori di Viona e Piaggera garantisce strade più sicure per tutti i biellesi”.

“Noi – aggiunge Ramella Pralungo - non ci perdiamo in promesse irrealizzabili o in annunci grandiosi. Preferiamo fare i lavori necessari e mostrare i risultati, concreti e tangibili, al termine degli stessi. Perché il futuro del nostro territorio si costruisce con i fatti, non con le parole”.