Quaregna Cerreto, palestra pronta a ospitare il Torneo Bear Volley gennaio 2025

Il taglio del nastro è stato a settembre dell'anno passato e ormai la Palestra Comunale a Quaregna Cerreto è entrata a pieno regime.

In questi giorni sono iniziati gli allenamenti della squadra di Basket della PHBiella, poi ci sono i bimbi della scuola che le usano per le ore di motoria.

A breve Enel effettuerà il collegamento dell'impianto fotovoltaico 70kwh posto sul tetto con la centralina situata in via per Cossato.

"In questo momento stiamo interloquendo con una società di minibasket e poi se arriveranno tante richieste valuteremo se dare la struttura in gestione - spiega il sindaco Katia Giordani - . Alle realtà che hanno richiesto solo alcune ore per corsi di Yoga e Thai Chi in via sperimentale così come per il karate che per ampliare il raggio di azione ha scelto di effettuare alcune ore settimanali anche presso la Palestra Aguggia di Cossato, abbiamo messo a disposizione il Centro Polifunzionale, ma perchè è più piccolo. Un conto è scaldare una palestra di 700 metri quadrati per due ore, un altro un locale di 200. Alle associazioni del territorio chiediamo che ci sia linearità negli orari in cui vorrebbero utilizzare la palestra, in una logica di razionalizzazione dei costi", conclude il sindaco Katia Giordani.