Settimana Europea della Mobilità, il Ministro Pichetto: "Grande impegno per favorire la ciclabilità urbana"

1) L'obiettivo della Settimana Europea della Mobilità è quello di essere una forza trainante verso una mobilità sostenibile. In che modo il MASE coordina e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni in occasione di questo evento?



Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aderisce alla “Settimana Europea della Mobilità”, coordina e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni, con l’obiettivo di confermare l’Italia tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo. L’iniziativa costituisce, per la cittadinanza e per le amministrazioni locali, un’occasione e una vetrina irrinunciabile per attivarsi in un processo, necessario, irrinunciabile e ormai avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.

Il tema scelto per la campagna di quest'anno è "La condivisione degli spazi pubblici" e si basa su quattro principali linee guida tematiche di intervento: Vivere lo spazio pubblico in modo diverso riqualificando insieme lo spazio urbano; strade scolastiche creando uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi; Pianificazione e progettazione di strade più sicure.

Tutti i comuni italiani sono stati invitati, con 8000 mail partite dal MASE, a partecipare alla Settimana della Mobilità.

2) Quale ruolo ha la ciclabilità urbana nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità? E' auspicabile che iniziative sul territorio che si propongono per sette giorni consecutivi (per di più all'inizio dell'anno scolastico) possano avere un impatto maggiore sulla popolazione riguardo al tema della moderazione del traffico e della condivisione degli spazi pubblici?

Certamente gli eventi della Settimana Europea della Mobilità hanno un effetto trainante sul piano mediatico e sono utilissimi a implementare il crescente favore per le due ruote.

Ma il Ministero è costantemente impegnato a favorire la mobilità ciclistica; sono in corso di realizzazione con specifici programmi di finanziamento, oltre 100 interventi in tutta Italia.

Il Ministero è impegnato in prima linea con il finanziamento di diversi Programmi - Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS), Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro - con i quali i Comuni realizzano interventi e azioni mirate e durature nel tempo (Incentivi per l’acquisto di mezzi non inquinanti, Pedidus, Acquisto di scuolabus elettrici, Realizzazione di piste ciclabili, incremento della sharing mobility, ecc. ecc).

3) Al momento hanno aderito alla Settimana Europea della Mobilità 30 Comuni o città. In Germania sono 110 mentre in Spagna addirittura 333. Come può l'Italia ridurre questo divario con questi due paesi?

Le adesioni ad oggi sono arrivate a circa 50 Comuni. Tuttavia, come ogni anno, le adesioni pervengono nel mese di settembre a ridosso della scadenza. Prevediamo, in analogia a quanto registrato negli anni precedenti di raggiungere, anche quest’anno, circa 100 adesioni.