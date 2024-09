Dal nord ovest. Spaccio di droga tra Vercelli e il novarese: 35 indagati per un traffico da 360mila euro

La polizia di Vercelli ha smascherato un ingente traffico di droga, individuando oltre 500 episodi di spaccio in città e non solo. Le forze dell’ordine hanno portato avanti le indagini fin dall’agosto del 2023, tenendo sotto controllo diverse attività di spaccio, per un totale di 9 chilogrammi di hashish, tre di cocaina e uno e mezzo di marijuana, del valore di circa 360mila euro.

L’operazione “Vite in polvere” ha impegnato oltre 100 operatori della questura di Vercelli e numerosi agenti delle squadre mobili di numerose altre città del nord Italia, tra cui Novara, Verbania, Alessandria, Asti, Aosta, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Savona, Torino e Varese. Inoltre, hanno collaborato la guardia di finanza della compagnia di Domodossola, le unità cinofile di Torino, Milano e Trecate e un aereo del reparto volo di Milano Malpensa.

Sono 35 le persone indagate, ritenute responsabili a vario titolo del traffico di droga tra Vercelli e le province di Novara e Pavia. All’alba di questa mattina sono state eseguite 23 misure cautelari: 7 persone sono in carcere, 6 ai domiciliari, mentre per 10 persone misure diverse, dall’obbligo di presentazione alla Pg al divieto di dimora, al foglio di via. Durante l’operazione, tre persone sono state arrestate in flagranza di reato e trovate in possesso di circa 500 grammi di sostanze stupefacenti e 50mila euro in contanti, che hanno ulteriormente aggravato la loro posizione. Inoltre, due locali del centro di Vercelli sono stati chiusi per 30 giorni in quanto frequentati da persone coinvolte nell’inchiesta o luogo di spaccio.

Al termine dell’operazione sono stati anche segnalati alle forze dell’ordine una cinquantina di persone note come tossicodipendenti o assuntori abituali, ma anche diversi cittadini incensurati e insospettabili, che avevano messo in piedi un collaudato giro di spaccio nel centro della città.