Settimana europea della mobilità, l'Asl Biella si unisce alla campagna della Regione Piemonte

Il tema dell’edizione 2024 della Settimana europea della mobilità è lo spazio pubblico condiviso: un luogo in cui le persone, i mezzi di trasporto e le attività hanno il proprio spazio è un luogo con più equità sociale, più sicurezza stradale, meno rumore e inquinamento atmosferico e una migliore qualità della vita.

La campagna invita a decidere collettivamente come condividere lo spazio pubblico e ad assicurare che tutti possano muoversi in modo sicuro e confortevole in un ambiente piacevole, in particolare pedoni e ciclisti.

Per ridurre l’inquinamento atmosferico è necessario un drastico taglio delle emissioni atmosferiche, in particolare derivanti dalle auto private, nel più breve tempo possibile, dato che in Europa le emissioni pro capite di anidride carbonica legata al trasporto sono due volte superiori alla media globale.

Gruppi di Cammino: il corso per diventare Conduttori martedì 17 a Gifflenga e mercoledì 25 settembre a Lessona

In quest’àmbito, ASL Biella si unisce alla campagna della Regione Piemonte con il corso organizzato dal Dipartimento di Prevenzione con il patrocinio dei Comuni di Gifflenga e Lessona, di formare nuovi Conduttori di Gruppi di Cammino, ovvero persone che, a titolo volontario, vorranno sperimentare il cammino in gruppo e si renderanno disponibili a fare da riferimento per un GdC. Per ulteriori info, cliccare qui.

Benefici per la salute della mobilità attiva

Muoversi a piedi e in bicicletta aiuta a combattere sovrappeso e sedentarietà, che ogni anno, in Europa, causano un milione di morti e sono importanti fattori di rischio per le malattie croniche, che costituiscono l’86% delle cause di morte.

La mobilità attiva produce benefici sulla salute, la qualità dell’aria e l’ambiente. L’inquinamento atmosferico è responsabile di più di 500.000 morti ogni anno in Europa. Le evidenze raccolte dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) mostrano che gli investimenti in politiche di promozione di una mobilità ciclistica e pedonale possono avere un ruolo cruciale per:

generare salute

migliorare la qualità dell’aria

mitigare i cambiamenti climatici

migliorare l’ambiente.

Questo è particolarmente rilevante in una regione, come quella europea, in cui quasi due terzi degli adulti e un terzo dei bambini sono sovrappeso.

Per approfondire l’argomento sulla Settimana europea della mobilità 2024 è possibile consultare il Sito Internet della Regione Piemonte.