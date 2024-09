Rinnovo del CCNL, Ranghetti Uiltec: "Confronto nella direzione giusta"

Percentuale aggiuntiva di part time a termine finalizzato al rientro della maternità, disponibilità ad inserire all’art 91 la festività del 2 giugno, disponibilità ad inserire le linee guida sullo smart working, disponibilità ad aumentare i permessi non retribuiti per la malattia del bambino, estensione ad altre casistiche dei 3 gg di permesso per gravi infermità e decesso, sono solo alcune delle risposte che hanno avuto i sindacati FILCTEM CGIL – FEMCA CISL – UILTEC UIL, lo scorso 2 settembre quando è stato l’accordo di rinnovo del CCNL Commercio – Sistema impresa, valido dal 1° maggio 2023 al 31 marzo 2027.

"Permangono le distanze su temi quali la malattia, le causali nel contratto a termine e le percentuali di utilizzo, le ferie, la flessibilità, etc., espresse nell’ultima plenaria", scrivono i sindacati in un comunicato unitario. Un prossimo incontro è stato fissato il 2 ottobre.

"Il confronto continua - commenta Alessandra Ranghetti Uiltec Biella Vercelli - , lento ma nella direzione giusta. Mancano ancora diversi aspetti da approfondire, non da ultimo l'aspetto salariale sul quale faranno una proposta nella prossima ristretta del 2 ottobre".