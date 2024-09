FEDERAZIONE SANITARI Pensionati e Superstiti Regione Piemonte: "Grazie Vito"

FEDER.S.P.eV., FEDERAZIONE SANITARI Pensionati e Superstiti Regione Piemonte ricorda il collega Vito Zampaglione.

Un caro Collega, un caro amico Vito Zampaglione, ma soprattutto un valente Medico, Primario emerito del nostro Ospedale, ci ha lasciato.

E’ una grande perdita per la nostra Federazione ( di cui era Vicepresidente) e per la Sanità biellese. Ricordo sempre il suo costante impegno nello studio della medicina e nella ricerca scientifica e le lezioni di clinica che dispensava con autorevolezza ad amici e Colleghi.

Non dimentichiamo la tua sensibilità sociale. Dopo il pensionamento, in ottemperanza all’etica professionale che lo aveva sempre accompagnato, aveva messo a disposizione della comunità biellese la sua esperienza clinica impegnandosi in visite e consulti presso il Fondo Tempia.

Grazie Vito