CDS-Casa della Salute: a Biella una Giornata Informativa con il Dott. Luca Spaziante, ad accesso libero, dedicata alla Chirurgia e Medicina Estetica

Sabato 21 settembre dalle ore 9 alle 13 presso il poliambulatorio CDS - La tua casa della Salute di Biella (via C. Battisti 99) si svolgerà una Giornata Informativa ad accesso libero dedicata alla Chirurgia e Medicina Estetica, una delle eccellenze dell’azienda genovese.

In questa occasione, sarà possibile incontrare il Dott. Luca Spaziante ed effettuare con lo specialista colloqui* della durata di circa 20 minuti durante i quali sarà individuato insieme al paziente il percorso più idoneo da intraprendere. Inoltre, chi lo desidera potrà prenotare o effettuare direttamente in struttura, a seguito dell’appuntamento, un trattamento di Chirurgia e Medicina estetica.

Specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, il Dott. Spaziante vanta un’esperienza pluriennale nella chirurgia estetica e ricostruttiva del volto, nella chirurgia della mammella e del rimodellamento corporeo, nella chirurgia oncologica cutanea nonché nella medicina estetica e rigenerativa, nella laserterapia e nel trattamento delle ferite.

In linea con i principi di CDS, il Dott. Spaziante porta avanti una filosofia di lavoro improntata sulla fiducia, sull’armonia e sulla naturalezza, affiancando con attenzione e professionalità ogni paziente nelle singole fasi del percorso intrapreso. Secondo lo specialista, infatti, la Chirurgia plastica, la Chirurgia estetica e la Medicina estetica rappresentano uno strumento in grado di donare benessere psicofisico al paziente, portando con sé una stretta connessione tra mente e corpo.

Il centro CDS di Biella si trova in Via Cesare Battisti 99 (presso THE PLACE Luxury Outlet) e oltre a trattamenti di Chirurgia e Medicina Estetica, presso il poliambulatorio è possibile effettuare anche trattamenti di odontoiatria, esami di diagnostica per immagini, visite specialistiche in differenti ambiti con tempi di attesa brevi e strumentazioni all’avanguardia.

Per prenotare il proprio appuntamento alla Giornata informativa del 21 settembre è possibile chiamare il personale CDS al numero 015 9248070 o recarsi direttamente in struttura.

*In caso di mancata prosecuzione, a seguito del colloquio con lo specialista, per qualsiasi ragione, dell'esecuzione di un trattamento di medicina estetica nessun costo sarà addebitato al paziente.

CDS | La tua casa della salute – Fondata nel 2013, CDS è un network di poliambulatori specialistici, diagnostici, odontoiatrici e fisiokinesiterapici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire ai cittadini un servizio sanitario di alta qualità e prenotazioni in tempi brevi. La società conta oltre 30 strutture tra Liguria e Piemonte, impiega più di 500 dipendenti e 500 medici ed eroga ogni anno oltre un milione di prestazioni sanitarie. Dal 2020 CDS è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società.

