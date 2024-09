Il Teens Basket Biella si presenta

Bella serata al Glamour di Biella, nel corso della quale il Teens Basket Biella ha presentato all’amministrazione comunale gli obiettivi e le sfide della prossima stagione. Sotto la regia di Corrado Neggia si è tenuta la presentazione dei giocatori, staff tecnico e dirigenti del team di C unica che il 6 ottobre inizierà questa nuova avventura incontrando in campionato ben 7 squadre lombarde.

Molto gradita la presenza del sindaco Marzio Olivero, dell’assessore allo Sport Giacomo Moscarola, del presidente del consiglio comunale Luca Zani e del capogruppo della lista Gentile Riccardo Leonesi.

Apprezzabili le parole del primo cittadino di Biella che ha auspicato un futuro sportivo ricco di soddisfazioni per la città e per il basket biellese. Il saluto del presidente Luciano D’Agostino che ha ringraziato tutti i presenti, il main sponsor ZST, e sottolineato il valore educativo formativo dello sport e dichiarato la totale disponibilità a collaborare con il Comune per una sempre maggiore diffusione di una sana cultura sportiva e con progetti scolastici e con manifestazioni di rilievo.