Arriva il Biella Pride, ecco come cambia la viabilità in città

In occasione dalla sfilata del corteo denominato “Anime in rivolta – Biella Pride 2024”, in programma per il giorno 14 settembre, il Comune informa che è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree e periodi: via Pajetta, area di sosta intorno al Palazzetto e via Pajetta, dall’area di ingresso al Palazzetto sino a viale Macallè , il giorno 14.09.2024, dalle ore 12.00 alle ore 17.00; piazza Martiri della Libertà (arrivo corteo) tutta la piazza e la carreggiata a sud della piazza, il giorno 14.09.2024, dalle ore 13.00 alle ore 22.00.

È inoltre istituita la temporanea sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, lungo il percorso del corteo, per il tempo strettamente necessario al passaggio dello stesso, dalle ore 16.30 circa sino alle ore 21.00 e comunque fino a cessata necessità, del giorno 14.09.2024, nelle seguenti aree: corso Risorgimento, dal Palapaietta a via Addis Abeba, via Addis Abeba, da c.so Risorgimento a via Torino, via Torino, da via Addis Abeba a via Lamarmora, via Lamarmora, da via Torino a via P. Micca, via P. Micca sino a Piazza Martiri della Libertà. È anche istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza e aventi diritto (attività commerciali e residenti), dalle ore 19.00 alle ore 22.00 circa e comunque per il periodo di permanenza della manifestazione in Piazza Martiri della Libertà il 14.09.2024 nelle seguenti vie: via San Filippo e via Galliari (con uscita transitando in via S. Filippo e via Seminari) transitando in ZTL sospesa per l’occasione e per i residenti e aventi diritto.

E’ istituito il divieto di accesso in via S. Filippo con percorrenza est-ovest nel tratto compreso tra via Seminari e via Galliari nel periodo e nella temporalità dell'evento, ed infine è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati, veicoli al seguito della manifestazione, nelle seguenti aree e periodi in via Lamarmora, carreggiata nord, tra Piazza Vittorio Veneto est e Piazza Vittorio veneto ovest, il giorno 14.09.2024, dalle ore 16.30 alle ore 18.00. A causa lavori di scarico mezzi e attrezzature della ditta incaricata è istituito il divieto di transito nonché il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato dell’occupazione, il giorno 16 settembre dalle ore 8 alle ore 16 nelle seguenti aree: via della Vittoria 3, tratto compreso tra piazza XXV Aprile e via Azeglio Dero-Turiello, ingombro 80 mq.