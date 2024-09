Maschere, sport e costumi: a Miagliano ci si diverte con la Wool & Beer Race FOTO

15 coppie si sono date appuntamento a Miagliano, con maschere e costumi, per l'edizione 2024 della Wool & Beer Race: American Idols, la corsa da 4 chilometri, messa in piedi dalla Pro Loco e capace di unire lo sport con il divertimento.

La manifestazione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, 7 settembre, in piazza Martiri della Libertà. Alla fine, la coppia Gilardi-Iacobelli si è aggiudicata la gara golden; nella normal, invece, sono risultati vincitori i fratelli Angarano (coppia uomo/uomo), Sità-Battaglia (coppia donna/donna) e Giovanzana-Poggi nella mista.

Il premio per i miglior costumi è andato a Cioffi e Furlan, vestiti come giocatori di football, con tanto di palla, divisa e casco per il viso.