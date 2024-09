Running: torna "La Stracada" alla 45° edizione, il ricavato andrà all' "AUSER Volontari Cossato"

Sabato 7 settembre 2024 torna "La Stracada", storica corsa podistica non competitiva di 10 Km per le vie della Città di Biella, che quest'anno vedrà la sua 45esima edizione.

Si tratta di un evento organizzato dal Rotaract Club di Biella, associazione formata da giovani volenterosi biellesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si mettono in gioco in prima persona per fare del bene per il loro territorio.

"Quest'anno - spiega la Presidente del Rotaract Ilaria Demargherita - il ricavato della corsa sarà devoluto all'associazione "AUSER Volontari Cossato", per l'acquisto di un'autovettura dedicata alle loro attività di servizi ausiliari, soprattutto nei confronti delle persone anziane"

Nonostante si tratti di un evento storico, non mancano le novità: "Per la prima volta - prosegue la presidente - la Stracada è stata inserita all'interno del calendario FIDAL delle corse podistiche non competitive; ciò permetterà all'evento di ottenere una visibilità maggiore, anche nei confronti delle società podistiche"

La corsa, organizzata con il contributo della Provincia di Biella e con il Patrocinio del Rotary Club Biella e della Città di Biella, partirà alle ore 19.00 dal Palapajetta, in via Pietro Paietta, dove sono previsti anche l' arrivo, le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara (fino esaurimento) che avranno luogo il medesimo giorno, a partire dalle ore 15.00.

Dopo la corsa è previsto un ristoro (fino a esaurimento); a seguire premiazioni con trofei ed estrazione di ricchi premi offerti dai numerosi sponsor della manifestazione.

Si ricorda ai partecipanti che, trattandosi di marcia a passo libero non competitiva, è richiesto tassativamente il rispetto del codice della strada. Si raccomanda inoltre l’utilizzo di calzature adatte.

I Soci del Rotaract Club Biella colgono l’occasione per ringraziare i molteplici sponsor che hanno supportato l’organizzazione della manifestazione, nella cui maglietta è possibile notare i tre Main sponsor: Centro Revisioni Mongrando, Immobiliare Aguiari e Ford Nuova Assauto.

Vi aspettiamo numerosi!