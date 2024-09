Canzoni inglesi per bambini

La musica incoraggia i bambini e arricchisce il processo educativo. Per esempio, rafforza tutte le materie come la matematica, l'alfabetizzazione e il cursore a partire da un semplice abc.

In questo articolo scoprirete quali canzoni inglesi potete cantare ai bambini, comprese quelle che migliorano il conteggio, la forma e le abilità motorie e persino quelle utilizzate dagli insegnanti di inglese professionisti per i bambini della scuola Novakid e i bambini in età prescolare. I lettori impareranno anche come introdurre la musica nella routine quotidiana dei loro figli.

Vantaggi della musica per i bambini

Le esperienze musicali sono essenziali nella vita di un bambino perché contribuiscono positivamente allo sviluppo linguistico, emotivo e cognitivo. La vicinanza e l'interazione con la musica la rendono inseparabile dal processo educativo della prima infanzia.

Per fare un esempio, “la canzone educativa Alphabet Song aiuta a creare le lettere e allo stesso tempo a sviluppare la consapevolezza fonologica dei bambini”. D'altra parte, le canzoni interattive “testa spalle ginocchia e piedi” richiedono attività di azione che dimostrano una combinazione di aspetti corporei e cognitivi.

Queste canzoni, facili ma orecchiabili, aiutano a focalizzare l'attenzione dei bambini in modo che possano apprendere nuovi concetti con grande facilità. Inoltre, aiutano a esprimere tutti questi sentimenti attraverso la musica e per i bambini questo è un grande vantaggio, perché sono ancora bambini.

Canzoni inglesi conosciute adatte ai bambini

Le canzoni inglesi conosciute per bambini forniscono strumenti efficaci che coinvolgono sia i giovani studenti sia la musica con testi divertenti e ritmati o altre canzoni per bambini semplici e popolari. Queste canzoni per bambini non solo divertono la mente del bambino, ma servono anche alla mente dello studente, rendendo le canzoni importanti nelle attività e nelle sessioni di canto in età prescolare.

Sia che si tratti di battute o di semplici parole, queste canzoni offrono anche molte opportunità di sviluppo emotivo e sociale.

Canzoni per le basi dell'alfabeto

Le canzoni dell'alfabeto sono utili se rivolte ai bambini più piccoli, soprattutto sotto i 5 anni, perché aiutano ad assimilare le lettere in modo efficace. Grazie alle loro melodie orecchiabili e ai versi sciocchi, queste canzoni hanno un forte impatto sullo sviluppo del linguaggio e sull'apprendimento dei bambini in generale.

I bambini sono in grado di scandire le lettere in modo più leggibile e veloce grazie alla memoria muscolare sviluppata durante l'esecuzione delle canzoni sulle lettere. Canzoni d'altri tempi come “A, B, C” e le più recenti canzoni di fonetica non sono solo divertenti, ma supportano anche i bambini nella stimolazione acustica della fonetica delle lettere e dei numeri.

Canzoni per la numerazione e le abilità aritmetiche semplici

Le canzoni per il conteggio e la matematica semplice utilizzano la musica per presentare le idee numeriche, facilitando l'apprendimento dei bambini. Queste canzoni trasformano ciò che può sembrare un'attività intimidatoria per i bambini piccoli in un'attività divertente.

Canzoni e filastrocche come “Cinque paperelle” e “Dieci nel letto” creano un mondo infantile che rende facile e divertente l'apprendimento.

Canzoni per i colori e le forme

Le canzoni che si concentrano sull'assistenza ai bambini nell'apprendimento di diversi colori e forme sono in realtà proporzionate all'utilizzo degli aspetti fondamentali della musica. Le melodie veloci e l'interazione nelle canzoni migliorano il processo di apprendimento visivo in cui i bambini impegnano la loro creatività e la loro logica.

Inoltre, quando si insegnano ai bambini i colori primari, c'è un piccolo doppio significato. La musica li aiuta anche a essere più attenti, chiedendo loro di cercare gli oggetti rossi, blu o gialli. L'incorporazione del movimento migliora queste idee e diversifica il processo di apprendimento.

Canzoni per sviluppare le abilità motorie

Le canzoni che affrontano le attività motorie stimolano l'esercizio fisico grazie a canzoni orecchiabili e a ritmi incalzanti. La tradizionale canzone per bambini “Head, Shoulders, Knees and Toes”, ad esempio, aiuta a richiamare l'attenzione dei bambini e permette loro di usare i movimenti del corpo in modo giocoso e promuove lo sviluppo dell'equilibrio e della coordinazione corporea del bambino attraverso il dire e il fare.

Canzoni per le abilità sociali

Le canzoni destinate allo sviluppo delle abilità sociali aiutano i bambini a comprendere le relazioni di legame attraverso la musica. I bambini sono in grado di relazionarsi attraverso l'amicizia, la cooperazione e lo sviluppo emotivo grazie ai temi presentati in queste canzoni, dando così la possibilità ai bambini di esplorare e connettersi con le emozioni e con gli altri bambini.

Suggerimenti per l'uso delle canzoni con i bambini

L'uso delle canzoni nelle attività dei bambini può migliorare notevolmente il modo in cui avviene l'apprendimento. Per promuovere il piacere della musica mentre i bambini imparano cose nuove, i genitori e gli insegnanti possono incorporare il canto, chiedendo ai bambini di cantare insieme a loro.

Cambiare i testi in base all'età e al livello linguistico

Bauer, Elizabeth (2016) Quando si inseriscono le canzoni in inglese, si deve tenere conto dell'età e della lingua dei bambini. Per gli studenti molto giovani o per i principianti assoluti, canzoni semplicistiche accompagnate da molti gesti come “I'm a little teapot” sono molto efficaci e divertenti. Queste canzoni aiutano i bambini ad assimilare nuovi suoni e parole, aumentando gradualmente la loro sicurezza.

Passando ai bambini in età prescolare o a quelli che conoscono un po' di inglese, si possono usare canzoni più lunghe e complicate, come “The Wheels on the Bus” (Le ruote dell'autobus), che uniscono il linguaggio all'azione, sviluppando così la capacità di ascolto e aumentando il vocabolario. Inoltre, ci sono i ruoli dei cantanti: canzoni che includono e pronunciano in modo comprensibile l'intera strofa o che recitano e cantano facilmente “se sei felice e sai, spero che i genitori più grandi, i bambini possano usare il linguaggio insieme al movimento, il che incoraggia il movimento quando si usa il linguaggio.

Rendere l'apprendimento più interessante

L'insegnamento ai bambini con le canzoni è reso più efficace dall'aggiunta di immagini, come flashcard o altre immagini, che li aiutano a comprendere meglio il contenuto e a ricordare meglio le parole. Ad esempio, un contenuto basato sullo studio dei colori può essere completato mostrando un poster colorato con i colori in questione.

Inoltre, i bambini possono diventare essi stessi gli oggetti di scena, cantando o eseguendo azioni insieme alla canzone. Ad esempio, mentre si recita “Il vecchio MacDonald aveva una fattoria”, per tutti gli animali citati gli oggetti di scena, raffiguranti quegli animali, possono aiutare i bambini a collegare la parola con l'immagine dell'animale, favorendo l'immaginazione e il tatto dei bambini.

Sviluppare un'interazione più pertinente ed efficace

Creare un'opportunità di partecipazione attiva motivando i bambini a partecipare cantando, battendo le mani o addirittura ballando al ritmo. In questo modo non solo si rafforza il nuovo linguaggio insegnato, ma si accresce anche l'autostima dei bambini che possono fare qualcosa che amano in condizioni di grande attenzione. Si può anche ricorrere a semplici routine: le canzoni della scuola materna possono essere insegnate con semplici movimenti in cui i bambini fingono di essere le azioni di un bambino che canta gli oggetti che vede intorno a sé e che corrispondono a ciò che ha appena cantato.