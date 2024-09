LUVA® una manifestazione che coinvolge tutta la Città.

«Un sorso di Gattinara, purché vero, s’intende. Non chiedo di più», così Mario Soldati scriveva ne “La Messa dei villeggianti”, e proprio il vino è per Gattinara fonte di prosperità sin dai tempi antichi e parte integrante dell’identità della Città.

LUVA® è l’evento che ricorda, celebra e solennizza il lavoro, il duro antico lavoro nelle vigne dando il giusto riconoscimento ed enfasi ad un grande vino che tutto il mondo c’invidia: il Gattinara D.O.C.G.

Quando ci interroghiamo su che cosa sia il fondamento della nostra identità, non possiamo non pensare, in primo luogo, alla nostra storia, alle nostre tradizioni che, indissolubilmente intrecciate con l’arte e le bellezze naturali, ne fanno una ricchezza eccezionale.

L’uva rappresenta per Gattinara uno dei simboli della prosperità sin dal tempo degli antichi romani, oggi il rituale della vendemmia trova la sua massima espressione con LUVA® la Festa dell’Uva di Gattinara, un percorso tra usanze e tradizioni, tra musiche, giochi, spettacoli, mostre d’arte e sollecitazioni enogastronomiche.

Un invito per degustare i vini di tutta la produzione vinicola locale e per assaggiare pietanze tipiche, per visitare il centro storico.

Per Gattinara è estremamente importante mantenere viva questa preziosa tradizione con questo evento, che ogni anno, si rinnova e porta nella Città del Vino migliaia di persone.

LUVA® è ormai entrata a far parte della tradizione gattinarese, una tradizione tramandata di generazione in generazione che mantiene vivi quei valori che sfidano il tempo, dove giovani e meno giovani si ritrovano uniti per celebrare la vendemmia in un percorso enogastronomico nel centro storico fra vicoli e corti interne.

LUVA® è l’occasione per far conoscere il patrimonio culturale, artigianale e gastronomico del territorio.

Il vino può essere considerato a buon diritto elemento unificante tra campagna e città, protagonista di una civiltà che attraverso i secoli ha caratterizzato società, commercio, cultura, arti, fino ai nostri giorni.

Una lunga e complessa storia che ha investito rapporti di produzione, tecniche colturali ed enologiche, miglioramento della qualità, tutela e valorizzazione della tipicità dei prodotti.

Il vino come il cibo rappresenta il culto e la cultura di un territorio.

Nelle taverne della Festa dell’Uva, il vino e il cibo, avvicinano le persone, ieri come oggi, i commensali si siedono uno accanto all’altro senza conoscersi, non esistono differenze di ceto, ma sovrano regna il buonumore.

«LUVA® è una delle manifestazioni più importanti del Piemonte e questo lo si può affermare guardando semplicemente quante persone ogni anno scelgono la nostra cittadina per trascorrere qualche giorno in allegria». – spiega Daniele Baglione, presidente del Comitato Luva, kermesse che punta ad unire la tradizione enogastronomica del territorio con la volontà di condividere dei momenti di festa. «Pensiamo di aver trovato il mix giusto di proposte e di novità nel corso degli anni- continua Baglione – e soprattutto la manifestazione intende soddisfare le esigenze di tutti, dai giovani alle famiglie». Per quanto concerne i nuclei familiari con bambini, da sottolineare come Luva metta a disposizione tre punti specifici per il loro intrattenimento in altrettanti punti strategici della città. «L'idea è quella di coinvolgere tutti in questa grande festa e non a caso si è deciso di organizzare degli eventi itineranti come la sfilata della fanfara dei Bersaglieri oppure lo spettacolo dato dagli Sbandieratori di Asti. Insomma sono spettacoli che sanno coinvolgere un po' tutti e questo è il nostro scopo», precisa Baglione.

Il comitato organizzatore di LUVA® ha poi puntato a coinvolgere sempre di più la popolazione e i commercianti e così il numero delle taverne partecipanti è cresciuto, così come il numero degli spettacoli musicali fissi si è ampliato con tanto di esibizione di generi diversi, infatti si va da liscio, per passare alla musica da discoteca alle cover band.

La Festa dell’Uva di Gattinara, in questi anni, ha continuato a crescere e rinnovarsi proponendo spettacoli ed iniziative singolari, ma rimanendo fedele alla filosofia e allo spirito proprio di questa manifestazione che appartiene alla tradizione gattinarese.

«Luva ha successo perché rappresenta ciò che siamo - conclude Baglione - infatti la nostra è una comunità unita caratterizzata dalla voglia di accogliere le persone. Il nostro prodotto principe è l'uva, da cui deriva anche il nome della manifestazione, ma a questo si accompagna la voglia dei cittadini di partecipare in prima persona alla kermesse e da qui nasce una festa di comunità e non prettamente commerciale.

La dimostrazione sta nel fatto che Gattinara si trasforma in un villaggio di taverne e questo è reso possibile solo grazie alla passione dei gattinaresi».