In Piazza Vittorio Veneto lo stemma della Città di Biella FOTO

Prosegue la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto a Biella. Nella giornata di oggi venerdì 6 settembre ha trovato spazio al centro lo stemma della città di Biella. Presenti alla posa l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini, il consigliere regionale ex assessore Davide Zappalà e il direttore tecnico dei lavori Elisabetta Vola.

"Il neo assessore ai Lavori Pubblici Franceschini sta portando avanti e migliorando un lavoro già iniziato - commenta il consigliere regionale Davide Zappalà, predecessore di Franceschini - . Lo ritengo un degno esecutore dell'opera alla quale abbiamo dato avvio io e l'allora assessore ai Lavori Pubblici Andrea Delmastro".

"Io sono orgoglioso di aver posato questa lastra, è stato un intervento che rappresenta un lavoro che era già stato programmato dal mio predecessore Zappalà - conclude l'assessore - . Nelle prossime settimane, entro Natale, completeremo le fioriere e l'illuminazione. E a proposito di questo intervento ho dato ordine agli uffici di partire da questa piazza e proseguire anche in via Italia. Saranno lampioni a basso consumo energetico, con luce calda, che in piazza troveranno spazio sia dal lato dei giardini che sotto il porticato dell'ex Standa"