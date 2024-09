Biella Pride, novità sul percorso e sugli ospiti: ci sarà Vladimir Luxuria

Il Comitato Biella Pride 2024 informa che, causa motivi logistici, ci sarà un’importante variazione al percorso inizialmente presentato: cambierà infatti il luogo di partenza e la prima parte del percorso.

“Ci troviamo sempre alla 15:45 nel parcheggio del Pala Pajetta (ex palazzetto dello sport) angolo via Pajetta/Corso Risorgimento, si uscirà in corso Risorgimento per poi svoltare in Via Addis Abeba, fino alla rotonda di Via Torino – spiegano - Da questo punto il percorso rimane invariato. Via Torino, Via Lamarmora, Via Pietro Micca, Piazza Martiri della Libertà. A differenza di altri Pride non avremo un lungo momento di discorsi, ma varie fermate in itinere in cui presenteremo le nostre richieste alla politica locale e nazionale. I discorsi si potranno in ogni caso seguire sia tramite QR-code (che troverete sui nostri social il giorno stesso), sia grazie a una traduttrice LIS. Approfittiamo dell’occasione per comunicare ufficialmente che Vladimir Luxuria sarà ospite del Pride e per presentarvi il documento politico completo”.