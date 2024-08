Da Biella a Ivrea con la quarta edizione di "Wonnie gioca in giro".

Fondazione FILA Museum presenta la quarta edizione di ‘Wonnie in giro’, un evento dedicato all'importanza dello sport all'aria aperta. Quest'anno, l'evento si terrà il 7 settembre a Ivrea, riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità UNESCO per il suo eccezionale valore come “Città industriale del XX secolo”. Saranno presenti due ospiti speciali: Antonio Rossi e Ciccio Graziani!

Le edizioni precedenti hanno visto percorsi affascinanti, dalla tradizionale salita ad Oropa nella prima edizione, a una camminata tra le vigne e il castello di Strambino nella seconda, fino al Santuario di Graglia e i suoi dintorni ricchi di sorprese nella terza.

Quest’anno la mascotte di Fondazione FILA Museum ci guiderà nuovamente fuori Biella, con un evento programmato per sabato 7 settembre. L’iniziativa offre un’esperienza coinvolgente per gli appassionati di trekking e cultura, con un focus sulla valorizzazione del territorio locale. Il percorso permetterà di scoprire le bellezze di Ivrea, città insignita del titolo Patrimonio dell’Umanità UNESCO il 1° luglio 2018 alle ore 11.30 a Manama capitale del Bahrain, World Heritage Committee UNESCO.

“Siamo felici di fare tappa nella città di Ivrea - commenta Annalisa Zanni, responsabile di Fondazione FILA Museum - un territorio ricco di storia, legato a Biella da un medesimo passato industriale. Questa edizione precede i mondiali di canoa, attesi a Ivrea dal 12 al 15 settembre. Si tratta di un’opportunità unica per rafforzare il nostro legame con questo straordinario territorio. Un particolare ringraziamento va a tutte le realtà che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo evento, in modo particolare il Comune e le diverse associazioni locali”.