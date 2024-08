Ener.bit, con Vaimoo l’e-bike sharing sbarca nel Biellese: inizia l’installazione nei comuni interessati

Un progetto ambizioso quello di Ener.bit, ovvero quello di avviare un progetto di bike sharing che unisce Biella ai comuni limitrofi, attraverso l’installazione delle stazioni del servizio di Bike Sharing elettrico, operato in collaborazione con la struttura specializzata Vaimoo.

"Non posso nascondere che le difficoltà incontraste e l'iter, in alcuni momenti, sono stati spossanti - afferma il Presidente di Ener.bit, Paolo Maggia - il nostro sogno era quello di rendere il Biellese più accogliente con servizi che fossero al pari delle grandi città italiane ed europee".

Il progetto inoltre, grazie alla Provincia di Biella e del Presidente Emanuele Ramella Pralungo, ha visto il coinvolgimento della Società di Trasporto Pubblico Locale ATAP, beneficiaria di un finanziamento da parte dell’Agenzia di Mobilità Piemontese per servizi di Sharing Mobility. Successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico, emesso da Ener.bit, è stato assegnato in via esclusiva alla pugliese Vaimoo S.r.l., con sede a Mola - Bari e già operatore del servizio di bike sharing a livello nazionale.

L’opera comprenderà una flotta totale di 250 e-bike, disponibili in 72 stazioni virtuali nei comuni di Biella, Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano, Sandigliano e Vigliano Biellese: “Ed è proprio qui che proseguono le novità - continua Maggia - Un percorso di modernità per il nostro territorio, e sottolineo grazie ad Ener.bit perché in questo caso, rispetto ad altri, abbiamo unito i comuni della cintura biellese, aumentando l'indotto e il territorio servito".

Il progetto di Ener.bit e Vaimoo avrà l’obiettivo di offrire ai cittadini un sistema di e-bike sharing per gli spostamenti urbani tra i comuni coinvolti, con tariffe accessibili ad un’ampia fetta della popolazione, al fine di fornire un servizio efficiente e complementare al trasporto pubblico tradizionale. Inoltre, il piano tariffario Vaimoo, già particolarmente conveniente, prevede ulteriori sconti sull’utilizzo del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio A.T.A.P. S.p.A. in corso di validità.

Ogni stazione, in fase di realizzazione in questi giorni, è contraddistinta da segnaletica specifica e diventerà il luogo nel quale si potrà prelevare e rilasciare una bicicletta elettrica del servizio, scaricando l’apposita app. La presentazione e l’avvio del servizio è previsto nei giorni successivi al completamento della realizzazione delle stazioni, alla presenza delle autorità e degli operatori che informeranno la cittadinanza sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto.