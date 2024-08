Meteo incerto nel fine settimana, cieli nuvolosi e piogge sparse

Durante il weekend, come evidenziato dal bollettino meteo di Arpa Piemonte e confermato da 3Bmeteo, assisteremo a una grande variabilità: da cieli molto nuvolosi e completamente coperti, a un graduale miglioramento delle condizioni determinate dall'instabilità di pressione atmosferica.

Oggi, sabato 24 agosto, assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del territorio, grazie all'aumento della pressione atmosferica. Questo cambiamento favorirà un rapido diradamento della nuvolosità, portando a cieli che, nel corso della giornata, passeranno da molto nuvolosi a poco o parzialmente coperti.

Nonostante il miglioramento generale, alcune aree potranno ancora sperimentare qualche pioggia residua, in particolare sulle Alpi e sulle zone pedemontane, dove sono previste deboli precipitazioni dal pomeriggio. Anche sulle Alpi meridionali e occidentali, le nubi aumenteranno progressivamente, con piogge leggere. Tuttavia, verso sera, le schiarite saranno diffuse su tutta l’area del Piemonte, con qualche eccezione nelle aree pianeggianti. Le temperature varieranno dai 21 ai 30° C. Una giornata di transizione che solamente domani raggiungerà la stabilità attesa.

Domenica 25 agosto la situazione tenderà a migliorare, presentando cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, in totale assenza di piogge. Le temperature massime aumenteranno di un grado, raggiungendo picchi di 31° C, mentre le minime si attesteranno a 21°.

Nonostante le possibili variazioni, dovute agli sbalzi di pressione, si conferma l’assenza di allerta meteo.