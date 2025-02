Pericolo valanghe: attenzione moderata sui rilievi piemontesi, i dettagli su Biella.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con nuvolosità a tratti e temperature miti. Le precipitazioni nevose sono state sporadiche e non hanno determinato accumuli significativi. Queste condizioni hanno favorito il consolidamento del manto nevoso sulla maggior parte dei settori montani. Alle quote medio-basse, l'umidificazione ha contribuito all'assestamento del manto, con la formazione di superfici portanti. Tuttavia, alle quote superiori, permangono locali situazioni di instabilità.

Il pericolo di valanghe è attualmente classificato come “Moderato” sulla maggior parte dei settori montani, mentre in quota è valutato “Marcato” a causa della possibile formazione di nuovi lastroni. La possibilità di innescare il distacco di valanghe è principalmente legata a un forte sovraccarico, anche se on si escludono isolati punti critici dove gli strati deboli potrebbero essere sollecitati già al passaggio di un singolo sciatore.

Per il fine settimana, il vento sostenuto previsto sulle creste di confine potrebbe dare origine a nuovi accumuli, che saranno da valutare con attenzione soprattutto sui pendii più ripidi e inombra. Si raccomanda pertanto la massima prudenza agli escursionisti e agli appassionati di sport invernali. È fondamentale consultare gli aggiornamenti sul bollettino valanghe prima di intraprendere qualsiasi attività in montagna.

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche per Biella, sabato 15 febbraio è previsto cielo sereno, con temperatura che oscillerà tra una minima di 0°C e una massima di 7°C. Domenica 16 febbraio, invece, si prevede un aumento della nuvolosità, con temperatura compresa tra 2°C e 6°C.