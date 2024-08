Turismo a Candelo, in forte crescita le strutture ricettiva: boom del 114%.

Col passare degli anni non smette di crescere l’amore per Candelo e il territorio che lo circonda, portando ad un incremento dei flussi turistici e dell’indotto.

Il risultato, oltre che nel numero di visitatori registrati, è evidente anche nella crescita di strutture turistiche presenti in città.

Finora nel 2024 hanno aperto quattro nuove strutture turistiche, un aumento ancor più significativo se andiamo ad analizzare i dati degli anni precedenti.

I numeri lo testimoniano: si è passati dalle 11 strutture ricettive del 2018 alle attuali 27 (+114%), con una conseguente crescita del numero di posti letto disponibili pari al 72,86%, da 70 nel 2018 a 121 nel 2024.

Questi dati evidenziano non solo il crescente interesse da parte dei turisti verso la città di Candelo, ma mettono in evidenza soprattutto l’interesse da parte della stessa comunità a comprendere e cogliere l’opportunità di una Candelo sempre più turistica e accogliente.

Su base annua l'incremento delle locazioni turistiche a Candelo dal 2023 al 2024 (alla data attuale) è di circa il +55%; per un termine di paragone, prendendo gli ultimi dati disponibili, l'incremento delle strutture extra-alberghiere a livello nazionale è di circa il +2%, a livello regionale è del +1,1% (locazioni turistiche +7,1%) e a livello biellese è del +7,4% (locazioni turistiche +19,3%).

Il Sindaco di Candelo Paolo Gelone conferma: “L’aumento delle strutture turistiche racconta la trasformazione della città di Candelo, sulla scia del lavoro di tutti questi anni per costruire una Città sempre più bella, attraente e appetibile.”.

Un ringraziamento va alle strutture ricettive storiche di Candelo che per prime hanno creduto allo sviluppo turistico del paese – continua il Sindaco – “per loro e per tutte queste nuove attività continueremo a lavorare per risultati sempre volti a favorire il territorio”.