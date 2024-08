La Pro Loco di Biella nella sfida politica tra Italia Viva e Fratelli d'Italia

Nuova ribalta nazionale per Biella, e questa volta è la Pro Loco di Biella a finire nel mirino della stampa nazionale, in particolare del Corriere della Sera, anche se per fortuna nulla di strano è stato commesso dai volontari biellesi.

La realtà politica agostana scossa dalle fibrillazioni tra Italia Viva e Fratelli d’Italia ha messo in mezzo la Pro loco cittadina. Nell’intervista rilasciata dall’onorevole Elena Boschi alle colonne nazionali del Corriere della Sera a proposito delle nomine governative in cui la parlamentare chiedeva conto di alcuni aspetti, l'onorevole ha detto testualmente “Si tratta di aziende partecipate e non della Pro Loco di Biella con tutto il rispetto delle Pro loco”.

Logico ipotizzare una sorta di ritorsione postuma contro il partito che aveva accolto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, con un dromedario proprio in città durante la presentazione di un libro.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Pro Loco citata in questione Christian Clarizio, che ha messo in evidenza come il ruolo delle Pro Loco sia fondamentale e generi indotto positivo e turismo, un appello che ci sentiamo di sottoscrivere in toto.

Un suggerimento: tutti a tavola a gustare una polenta concia come ammicca il buon Christian, ma attenzione, che nel Medioevo buona parte di questi convivi finivano nel sangue, e il desco era un pretesto per terminare le dispute, speriamo non finisca così