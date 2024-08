Artigiani cercasi: Biella ne perde il 30%. In undici anni 2371 professionisti in meno

2371 artigiani in meno (da 7815 a 5444) per tutta la provincia di Biella meno 30% delle professionalità manuali artigianali che nel corso dell’ultimo decennio (dal 2011 al 2023) sono venute a mancare nel nostro tessuto lavorativo. Questo è quanto emerge dallo studio della CGIA di Mestre che ha posto l’accento sull’impoverimento lavorativo della qualifica dell’artigiano.

Nello stesso lasso di tempo in Italia sono oltre 410 mila le figure in meno in questo comparto. Biella condivide questo primato con Vercelli assisa al primo posto di questa classifica. Mancano quindi le professionalità, e come ammicca l’articolista in futuro sarà più facile trovare un avvocato che un idraulico (e sommessamente aggiungiamo noi costerà meno un principe del foro chi invece ha fatto della manualità il proprio futuro).

Come rimediare a questa impasse ? Lo dice la CGIA senza mezzi termini, occorre un salto culturale che faccia comprendere alle giovani generazioni che il lavoro manuale non è il male assoluto e che una professionalità ben imparata possa dare ottime soddisfazioni anche economiche.

La sfida è lanciata.