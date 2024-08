Gas: gli elementi da valutare quando si passa al mercato libero

L'abolizione della maggior tutela e la piena liberalizzazione del mercato del gas hanno creato nuove condizioni per risparmiare sulle forniture domestiche. Grazie alla concorrenzialità dei prezzi e dei servizi, per gli utenti risulta infatti più semplice trovare un'offerta gas che aiuti a risparmiare sui costi della fornitura.

Naturalmente, in un mercato che trova nell'ampiezza dell'offerta il suo principale punto di forza, per individuare la soluzione migliore per le proprie necessità risulta fondamentale analizzare una serie di aspetti, che vanno dal prezzo della materia gas alle caratteristiche del fornitore. Solo in questo modo sarà possibile compiere una scelta del tutto consapevole e realmente sostenibile per le proprie finanze.



Offerte gas: come valutare il prezzo sul mercato libero

Il prezzo della materia prima gas è il parametro più importante da valutare prima di scegliere una nuova offerta. Difatti, se oneri e altre spese possono restare uguali per molti fornitori (o essere facilmente paragonati), sul mercato libero, in virtù della libera concorrenza, il prezzo dipende dalle scelte della compagnia.

In particolare, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra due tipologie di offerta in base alla meccanica di definizione del prezzo della materia prima, vale a dire le tariffe a prezzo fisso e tariffe a prezzo indicizzato.

Nelle prime il costo della materia prima resta lo stesso per tutto il periodo contrattuale mentre nelle seconde varia perché segue il mercato all’ingrosso. Si tratta di una peculiarità che le rende particolarmente indicate per chi vuole provare a risparmiare beneficiando di eventuali fasi di flessione.

Naturalmente, per una valutazione accurata è anche indispensabile conoscere i propri consumi annui, un dato facilmente reperibile anche su una vecchia bolletta. Solo in questo modo si potrà scegliere una soluzione realmente adatta al proprio stile di vita. A questo proposito, tra le migliori offerte gas del momento è possibile annoverare senza dubbio quelle di Pulsee Luce e Gas, che risultano in grado di adattarsi al meglio al personale fabbisogno dei consumatori.







Offerte gas casa: i vantaggi delle digital energy company



Quando si sceglie l’offerta gas è importante tenere conto anche delle caratteristiche del fornitore, assicurandosi innanzitutto che la compagnia proponga tariffe chiare e prive di costi nascosti.

Per usufruire di vantaggi interessanti, è possibile valutare di rivolgersi alle digital energy company, che consentono di aderire a offerte gas competitive in modo semplice e veloce, con soluzioni di attivazione e gestione smart.

Innanzitutto, per procedere alla sottoscrizione è sufficiente disporre del codice fiscale del titolare della fornitura e, nel caso di cambio operatore, di una vecchia bolletta per determinare i dati del contatore.

Naturalmente, si può scegliere di ricevere le bollette in formato elettronico e procedere al pagamento direttamente online, ottimizzando i tempi. In più, nel caso in cui sia previsto l’addebito automatico si occuperà di tutto il fornitore: per il cliente non sarà più necessario tenere sotto controllo le scadenze, evitando ogni stress legato a eventuali dimenticanze.

Una volta attivata l’offerta, è possibile monitorare ogni aspetto delle forniture direttamente dall’area privata, anche tramite smartphone.

Le migliori digital energy company infatti mettono a disposizione specifiche app che permettono di tenere sotto controllo in qualsiasi momento lo stato dei pagamenti, l’archivio delle bollette e l’entità dei consumi. Il tutto con la possibilità di inviare l’autolettura e richiedere supporto in caso di necessità.