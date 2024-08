Mucca colpita dal fulmine, intervento del Soccorso Alpino in alta Val Sessera, FOTO

Ieri, martedì 13/08 ennesimo intervento del Soccorso Alpino Biellese, questa volta i Tecnici sono stati attivati per il recupero di un bovino morto dopo essere stato colpito da un fulmine.

La Regione Piemonte ha stipulato da tempo una convenzione con il servizio Regionale Piemontese del Soccorso Alpino, che prevede l’attivazione delle varie delegazioni in caso di recupero di animali da pascolo deceduti o feriti con l’ausilio di elicotteri da lavoro messi a disposizione dalla Regione Piemonte.

L’intervento si è svolto in Valsessera, all’Alpe Peccia, dopo il nulla osta del Servizio Veterinario dell’ASL, 2 tecnici hanno raggiunto e preparato l’animale per essere recuperato, mentre una seconda squadra ha gestito il punto dove l’elicottero proveniente da Torino ha potuto atterrare per posizionare la fune di sollevamento baricentrica.