Croccantini per cani: quali scegliere per una dieta sana ed equilibrata?

I croccantini per cani sono una scelta privilegiata per l'alimentazione in quanto sono pratici da fornire e vantano una scadenza prolungata. Nondimeno, essendo già pronti da servire, consentono un'alimentazione semplice e veloce, ideale per i proprietari impegnati, per chi si trova fuori casa o in vacanza. Invece, la lunga durata di conservazione permette al proprietario di acquistare il mangime in grandi quantità e poi riporlo in sacchetti sigillati, mantenendo intatte le proprietà nutrizionali e organolettiche nel tempo, riducendo al contempo il rischio di deterioramento e perciò di contaminazione batterica.

Un altro aspetto importante riguarda l'igiene dentale, poiché la consistenza croccante dei mangimi aiuta a prevenire la formazione della placca e del tartaro sui denti dei cani, contribuendo quindi a una salute orale migliore. L’atto masticatorio pulisce la superficie dentale e tende a non incastrarsi tra dente e gengive come invece avviene con i cibi più gommosi e morbidi. Il mercato offre una grandissima varietà di croccantini per cani in formulazioni specifiche e adattabile a qualsiasi esigenza dietetica.

Pertanto, le confezioni vengono suddivise in base all’età, alla razza, alle condizioni di salute o alla formulazione proteica, la quale viene proposta con un solo tipo di carne o più carni assemblate. Tuttavia, è imperativo partire da una base solida caratterizzata da ingredienti di alta qualità e rispettare le dosi indicate sulle confezioni, così da garantire una dieta completa e bilanciata che soddisfi tutte le necessità nutrizionali del nostro amico a quattro zampe. Così facendo, si promuove non solo il benessere fisico del cane ma anche la sua vitalità nel lungo termine.

Guida alla lettura dell’etichettatura per i croccantini per cani

Interpretare le informazioni nutrizionali e gli ingredienti presenti sull'etichetta dei croccantini per cani è fondamentale per garantirgli una dieta sana ed equilibrata. Gli ingredienti sono elencati in ordine di peso, dal maggiore al minore. Quindi, se il primo ingrediente è una fonte proteica di alta qualità, come carne o pesce, significa che il prodotto è ricco di nutrienti e sano. I carboidrati e le fibre sono presenti negli ingredienti quali riso integrale o patate, e servono a fornire energia sostenibile, nonché aiutare nella digestione. Invece, sottoprodotti o farine di bassa qualità vengono definiti riempitivi e non apportano alcun valore nutrizionale.

In linea di massima, la sezione delle informazioni nutrizionali rivela valori come proteine, grassi, carboidrati e fibre su base percentuale. Pertanto, non rimane altro da fare che controllare che i livelli di proteine e grassi corrispondano all'età, al peso e al livello di attività del nostro cane. Senza dimenticare le aggiunte vitaminiche e minerali sulle etichette. Una formulazione bilanciata contiene questi microelementi essenziali, utili per adempiere alla funzionalità dell’organismo. Conoscere questi aspetti permette di fare scelte più consapevoli e contribuire al benessere del nostro amico a quattro zampe anche quando andiamo in vacanza.

Caratteristiche delle crocchette grain-free, monoproteiche, biologiche e dietetiche

Le crocchette grain-free rappresentano un'opzione nutrizionale ideale per animali domestici con sensibilità digestive. Questi alimenti sono privi di cereali, e mancano di ingredienti come il grano e il mais, i quali causano talvolta allergie o intolleranze soprattutto nei soggetti più sensibili. in alcuni cani e gatti.

Lo stesso principio è seguito dalle crocchette monoproteiche che vantano una singola fonte di proteine animali, facilitando così il controllo delle reazioni allergiche. Questo tipo di alimentazione è particolarmente indicato per animali con problemi dermatologici o gastrointestinali, poiché riduce la variabilità degli ingredienti ed è più semplice capire quali ingredienti creino disturbo al nostro cane.

Le formule biologiche vengono realizzate utilizzando ingredienti provenienti da una filiera biologica certificata. Ciò garantisce l’assenza di pesticidi e sostanze chimiche nocive, promuovendo un’alimentazione più sana e naturale per gli animali. Si inseriscono alla perfezione nelle formulazioni grain-free e monoproteiche e vantano ingredienti di prima qualità.

Mentre le crocchette dietetiche vengono formulate nello specifico per supportare il controllo del peso o per gestire delle situazioni cliniche particolari. Questi prodotti tendono a essere a basso contenuto calorico benché siano ricchi di nutrienti essenziali. L’opzione più indicata è quella suggerita dal veterinario, il quale sceglie solo marche di alta qualità. E quali sono? Tra le più proposte più in voga figurano le italiane Monge e Almo Nature, oppure la linea richiestissima Pro Plan di Purina, l’ampia selezione di Prolife, eccetera.

Un altro importante fattore è riservato alle porzioni di cibo da somministrare giornalmente al proprio cane. In base all’appetito, il quale in caso va stimolato, il veterinario può suddividere il mangime in tre o due pasti, oppure solo una ciotola al giorno. Qualora i croccantini per cani venissero porzionati devono contenere l’apporto giornaliero suddiviso in due o tre somministrazioni per non rischiare di esagerare con le quantità e provocare un aumento del peso. Nondimeno, deve essere abbinata la formulazione che rispetta l’età, il livello di attività del cane e il suo stato di salute.