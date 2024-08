Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Agosto 2024, “I” come “ILUSION, INCENS, INGHILDON”

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella - “gàida, gage/gagi, gagiura”” sono le parole che accompagnano il l’ottavo mese dell’anno come si ritrovano in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Ilusion s.f. ▪ illusione || as arlamo ij sagrin dël cheur an gage j’ilusion a-j dësfrangio peuj an viage [Tavo] = le pene che si liberano dal cuore in pegno le illusioni le sfrangiano poi in viaggioIncens s.m. ▪ incenso || dzora al brich pì àut ëd la colin-a, sla barasa ‘d cisampa mojà, ant l’incens ëd le nebie it ciamrai, … bufand la cuchija marin-a [Tavo] = sopra la balza più alta della collina, sulla duna intrisa di brina, nell’incenso di nebbie ti chiamerò, … soffiando sulla conchiglia marinaInghildon n.p.m.s. ▪ [onom.] Inghildun [luogo mitico, edenico, evocato dal poeta Barba Tòni Bodrìe in diverse soe composizioni; ricorre anche nel titolo della sua prima raccolta di poesie in piemontese, “Val d’Inghildon”] || colin-a argin-a, argin-a d’Inghildon, contrà dij seugn ch’a ven-o bin da leugn, toa eva a leva al cel l’ambra pì greva, toa rossa tèra a stërma lòn ch’a l’era, ch’a vorìa pas e ch’a l’é mòrt an guèra [Barba Tòni] = collina regina, regina d’Inghildon, contrada dei sogni che vengono da molto lontano, l’acqua tua leva al cielo l’anima più aggravata, la tua rossa terra nasconde ciò che era, che voleva pace e che è morto in guerra