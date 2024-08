Notte di San Lorenzo: i giovani sognano ancora sotto le stelle?.

Ad ognuno di noi è capitato di godere dello spettacolo che offrono le stelle durante una serata dal cielo limpido e di aver provato un’incredibile sensazione di relax.

Nelle credenze popolari la vista di una stella porta ad esprimere un desiderio e le speranze che esso si realizzi è sempre stata molto forte. Alcuni studi hanno dimostrato che guardare le stelle apporta significativi benefici, attenuando lo stress accumulato dalla vita frenetica, aumentando la connessione con la natura e offrendo diversi spunti di riflessione, fornendo una prospettiva differente.

Guardare le stelle in compagnia permette, inoltre, di sentirci in armonia con gli altri, proprio perché davanti ad una vastità incredibile di stelle si percepisce la grandezza e potenza dell’Universo, facendoci sentire più uniti e coesi, accomunati dalla stessa dimensione.

Fin dall’antichità le stelle hanno destato l’interesse degli uomini, ne sono testimonianza reperti storici e manoscritti. Già gli antichi egizi ed i babilonesi osservavano gli astri per interpretare i messaggi degli dei e per scandire il tempo per mezzo di calendari.

Guardare le stelle durante la notte di San Lorenzo ed esprimere dei desideri fa parte della nostra tradizione, ma tra i giovani è rimasta questa consuetudine?

Per Erika, giovane ragazza biellese, la notte di San Lorenzo è un rito irrinunciabile: “Non mi sposto mai da casa per osservare le stelle – racconta la giovane – sono immersa nella natura di un paesaggio suggestivo. Solitamente guardo le stelle in compagnia dei miei amici, della mia famiglia e del mio cagnolino”.

Giovanna si reca sempre in aperta campagna o in montagna per poter godere dello spettacolo del cielo, altrimenti rovinato dalla luce della città: “Adoro andare a vedere le stelle – afferma la ragazza – è bellissimo andare in luoghi pacifici, magari dove si sente il suono dell’acqua e del vento, infatti, quest’anno a San Lorenzo andrò con i miei amici al lago della Vecchia”.

Osservare le stelle è un’occasione per stare in compagnia di amici e per rilassarsi all’aria aperta: “Non sempre guardo le stelle durante la sera di San Lorenzo, perché ci sono diversi periodi in cui si vedono meglio – afferma Enrico – quest’anno sto organizzando con i miei amici di andare a vederle in un prato, nei pressi del Tracciolino”.

Alberto a San Lorenzo, tempo permettendo, si reca sempre all’Oasi Zegna, sulla panoramica: “Mi piace stare in tranquillità con amici o da solo ed esprimere desideri quando vedo le stelle cadenti”.

Ogni estate, durante la serata di San Lorenzo, Pietro e la sua ragazza vanno a Bielmonte con il loro cane Logan: “Per noi è una tappa fissa – dice lui - io non esprimo mai dei desideri perché non credo che si avverino, ma la mia ragazza lo fa sempre”.

Credenza o meno, la notte di San Lorenzo è una bellissima tradizione e con il cielo sereno è un grande spettacolo: se avete un desiderio esprimetelo, non si sa mai…