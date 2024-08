Meteo a Biella, le previsioni di sabato 10 e domenica 11 agosto 2024.

Negli ultimi giorni il meteo Biellese, come diverse zone del Piemonte, è stato caratterizzato da condizioni avverse, forti raffiche di vento, pioggia e talvolta grandine. Nelle ultime ore si contano i danni: abitazioni scoperchiate, tetti danneggiati e piante secolari che si sono rovinosamente abbattute al suolo, distruggendo le auto sottostanti. Ma il maltempo è passeggero e nei prossimi giorni le condizioni rimarranno stabili, con temperature in aumento.

Secondo 3Bmeteo oggi, sabato 10 agosto, non sono previste piogge per l’intera giornata e le temperature varieranno dai 23 ai 32° C. I venti saranno deboli.

Domenica 11 agosto la giornata sarà prevalentemente soleggiata, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. Le temperature rimarranno pressoché invariate e il vento si manterrà debole per tutto il giorno.

Non sono previste allerte meteo.