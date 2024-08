Obiettivo Sabato a “Strona e Arte”: storia, arte e società.

L’occasione per visitare Strona ci è stata fornita dalla manifestazione “Strona & Arte” che ha visto esporre, per una decina di giorni, quadri e manufatti realizzati con prodotti di scarto, per sensibilizzare al riutilizzo dei materiali. Abbiamo percorso le varie sale dei locali messi a disposizione dal Comune, ammirando quanto la fantasia e la creatività possano essere messe a servizio dell’arte con risultati davvero sorprendenti.

Il nome del comune deriva da quello del torrente Strona. Il nome del corso d’acqua deriverebbe a sua volta da stor o strom, radici celtiche che stanno ad indicare acqua corrente o fiume. Durante la guerra di fra Dolcino i soldati del Vescovo di Vercelli, costruirono sulla punta della collina sopra la frazione Prina, una fortificazione detta la Bastia. In questo periodo il paese subì vari saccheggi. Strona era una delle cinque frazioni che anticamente facevano parte del Comune di Mortigliengo del quale seguì le sorti fino al 1627, epoca in cui si eresse a Comune indipendente.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-strona/nggallery/album/strona

Lo scatto

L’utilizzo di un grandangolo ha permesso si coprire un’area estesa. ISO 800 per via della scarsa luce presente.

I parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 14-24; f5,6; 1/60 sec. F8 ISO 800

Apertura Zoom 14 mm