Scuole paritarie infanzia, ecco come sono ripartiti i contributi regionali nel Biellese

Dei 7,7 milioni di euro che la Regione Piemonte ha appena distribuito al sostegno delle scuole paritarie per l’infanzia per la spese di gestione dell’anno scolastico 2023-2024, 344.685,74 spettano al Biellese, con una quota di 328.658,91 in favore dei comuni, e 16.026,83 all’Asilo Ottavio Rivetti di Sala Biellese.

I contributi sono stati infatti assegnati in parte ai comuni convenzionati con scuole paritarie; in parte direttamente alle scuole paritarie non convenzionate, per ciascuna sezione con un numero minimo di 15 alunni per ciascuna sezione (fanno eccezione le scuole a sezione unica, per le quali il minimo è 8 alunni).

Analizzando la distribuzione tra i comuni biellesi, Biella riceve 82.914,22 euro, con 8.122,36 alla città, 21.369,10 a Vandorno e Chiavazza, 16.026,83 a Pavignano e Favaro.

Uscendo dal capoluogo, questi i beneficiari: Camburzano 16.026,83; Campiglia Cervo 16.026,83; Cavaglià 21.369,10; Dorzano 16.026,83; Muzzano 16.026,83; Pollone 16.026,83; Salussola 21.369,10; Sordevolo 16.026,83; Valdengo 21.369,10; 16.026,83; Vigliano Biellese 53.422,75; Zimone 16.026,83