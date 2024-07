Calcio, 3 nuovi innesti al Vigliano: domani la squadra si presenta

FC Vigliano è lieta di comunicare l'innesto di tre nuovi giocatori che prenderanno parte alla stagione 2024/25.

Si tratta di: Riccardo Narcetti, portiere di 22 anni; Manuel Luppi, 26enne centrocampista di qualità e il bomber Roberto Mania. Per l'occasione, la società giallorossa ha in programma una conferenza stampa (alle 20 di martedì 30 luglio) per la presentazione della squadra e degli obiettivi del prossimo campionato.

“Sono due in particolare – spiegano dalla società - Riacquistare credibilità e lottare tutti insieme per provare a vincere il campionato e riprenderci la categoria che ci spetta”. Dopo la presentazione seguirà un piccolo rinfresco.