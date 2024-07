Michelangelo Pistoletto e Serena Bertone e lo specchio della discordia

"Tutto può diventare opera d’arte. Io questo poi me lo porto a casa: è mio lo specchio", sarebbe stata questa la frase pronunciata da Serena Bertone dalla conduttrice RAI che oggi l'ha riportata sotto i riflettori, alla quale sarebbe seguita la riposta da parte dell'artista: “Il prezzo poi lo vediamo”.

La frase era stata pronunciata il 14 marzo del 2023, quando Michelangelo Pistoletto aveva tracciato su uno specchio dei segni per spiegare il significato del "Terzo Paradiso" alla conduttrice in diretta su Rai1 nel suo programma TV "Oggi è un altro giorno".

E ora è bufera perchè l'opera sarebbe stata vista nel salotto di casa di Serena Bertone attraverso una foto pubblicata dal quotidiano La Repubblica. Il punto della questione è che il contratto della Rai prevede che "ciascun esponente aziendale e collaboratore non può sfruttare nella vita sociale la posizione che ricopre per ottenere vantaggi economici o di qualsivoglia genere ovvero utilità che non gli spettino". A questo punto ci si chiede dunque se il comportamento della conduttrice possa rappresentare una violazione del codice etico.