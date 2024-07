Camburzano, lavori in corso al Torrente Vobbia e al Rio Omara

Sono in corso a Camburzano gli interventi di sistemazione della asta del Torrente Vobbia e la manutenzione del piano viabile di attraversamento del Rio Omara, per i quali l'impresa esecutrice dei lavori ha già consegnato il secondo stato di avanzamento.

Durante la fase esecutiva è emersa la necessità di apportare alcune modifiche progettuali, consistenti nella manutenzione straordinaria del muro di contenimento d’accesso al Torrente Vobbia nell’unico punto possibile, mediante consolidamento e parziale rifacimento della muratura in pietrame, per garantire adeguate condizioni di accessibilità in sicurezza nelle future operazioni di manutenzione delle opere idrauliche realizzate. E nel consolidamento del piano viabile in corrispondenza dell’attraversamento sul Rio Omara a causa di un cedimento lato valle in sponda sinistra legato alla cattiva regimentazione delle acque, mediante palificata riempita con materiale granulare drenante.

Tali modifiche sono state oggetto di una perizia suppletiva da parte del progettista, che non ha comportato aumento della spesa inziale prevista, pari a 204.973,73 euro, che il Comune di Camburzano finanzia con fondi dell'Autorità d’Ambito Ottimale n°2 Piemonte (Biellese-Vercellese-Casalese), ottenuti in accordo con l'Unione Montana Valle Elvo