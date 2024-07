eBike Biella propone una pedalata a Torgnon, in Valtournenche, FOTO

Il caldo di questi giorni di luglio, suggerisce pedalate in quota.

Il nostro giro inizia quindi da Torgnon in Valtournenche ad una quota di ca. 1800 metri.

Tramite il "Tour des Alpages", saliamo nella conca della valle lungo strade bianche facilmente pedalabili fino a raggiungere l’Oratorio di "Gilliarey ” da cui si gode un bellissimo panorama sul Cervino che per l’occasione si presenta con un bel cappello di nuvole..

La parte seguente diventa ancora più affascinante con piste nel sottobosco, scendendo prima al Col st.Pantaleon e in seguito all' Eremo di St.Evance. Anche qui il panorama sulla valle sottostante è semplicemente meraviglioso.

Proseguiamo lungo la parte più tecnica del percorso: il single trek che scende verso l'Ostello Lavesè e le pale eoliche di St.Denis, non è difficile ma in alcuni punti richiede un pò di attenzione. Visita con foto di rito alle pale (quota 1500 ca.) per poi risalire al Col des Bornes passando dal Lozon e quindi all'area del laghetto di “Champlong".