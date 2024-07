Caldo, incidenti domestici e "fai da te": al pronto soccorso gli accessi aumentano fino al 50%

Nel 2023 la media di accessi al pronto soccorso nell'ospedale di Biella si fermava a 125 circa al giorno, visto che in totale ne sono stati registrati 45.500. Con il caldo, e il fatto che complici il bel tempo, le vacanze e le ore di lavoro ridotte perchè in estate si cerca di assentarsi dal lavoro magari qualche ora prima per sbrigare qualche lavoretto a casa, ecco che nelle ultime settimane è boom di accessi al pronto soccorso nell'ospedale di Biella.

Qualche dato: in una sola settimana, da mercoledì 10 luglio al mercoledì 17 luglio, in totale sono stati registrati 1.233 accessi al pronto soccorso. Di questi, 43 sono codici rossi e 230 arancioni. E il numero più importante è il lunedì: 197 dei quali 6 rossi e 40 arancioni, perchè tanta gente che riporta qualche trauma preferisce aspettare il lunedì per farsi visitare.

La macchina del pronto soccorso però regge, e non ci sono nemmeno numeri importanti di segnalazioni per le attese. Per quale motivo le persone si rivolgono all'ospedale? Malori per il caldo, ma soprattutto traumi dovuti a incidenti domestici o al "fai da te".

Qualche dritta: per il caldo ricordiamoci per esempio accorgimenti del tipo non prendere sole nelle ore più calde della giornata, bere tanto, mangiare frutta e anziani e bambini facciano attenzione a restare al fresco nelle ore centrali della giornata. E sì a vestiti leggeri, e attenzione a fare attività sportiva o nelle ore più fresche del mattino o verso sera.

Per quanto riguarda gli incidenti domestici, per esempio, prima di salire su scale pieghevoli per eseguire lavori, è utile verificarne il buono stato. E questo periodo tante persone tagliano la lagna, ma ricordiamo è per esempio essenziale fare attenzione quando si spacca e assicurarsi che nessun altro si trovi vicino al blocco di appoggio mentre si lavora, come si deve sempre indossare gli occhiali protettivi per evitare che possibili schegge finiscano negli occhi. Sì poi all'uso di guanto per prevenire prevenire sfregamenti o vesciche alle mani.

E poi ad allungare la lista degli accessi ci sono le cadute, dovute a contusioni per attività sportive, incidenti in bici o in moto.