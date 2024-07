Come proteggere la pelle dal sole in città

Il sole fa bene a corpo e mente. Prima di tutto, le belle giornate mettono di buon umore, permettono di ricaricare le energie, aumentano la Vitamina D e le difese naturali e regolano il ritmo cardiaco e di sonno-veglia. I raggi solar, inoltre, riequilibrano la pelle e migliorano i dolori muscolari, andando a ridurre le contratture, le artriti e i dolori ossei. Infine, questi raggi hanno effetti positivi anche sul fisico: aumentano il livello di serotonina, diminuendo l’appetito e facilitando l'eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso.

Per tutti questi motivi, l’esposizione al sole rappresenta un vero e proprio toccasana per l’intero organismo, ma necessita di alcune precauzioni per proteggere correttamente la pelle in ogni momento. Abbronzarsi non è infatti una prerogativa unica delle vacanze: anche in città si è esposti costantemente ai raggi UV e, per questo motivo, è importante prendere precauzioni per evitare di scottarsi e scongiurare la comparsa di macchie solari, invecchiamento cutaneo o tumori della pelle. Per farlo è possibile utilizzare trattamenti e prodotti sviluppati per ottenere un'abbronzatura perfetta in modo sicuro e duraturo dalle più importanti aziende del settore, come ad esempio Eco Bio Boutique . Oltre a questo, è importante prendere alcune precauzioni e seguire alcuni suggerimenti che spiegheremo qui di seguito.

Beauty routine per proteggere la pelle dal sole

Quando il primo sole inizia ad apparire, bisogna subito dotarsi di un trattamento completo per proteggere quotidianamente la propria pelle dai raggi UV.

Tra i prodotti più utili e che non dovrebbero mai mancare c’è ovviamente la crema solare con un fattore di protezione adeguato (SPF50), a seconda del tipo di carnagione e del livello di colorazione dell’epidermide. Indispensabile anche, come trattamento post sole, utilizzare una crema doposole lenitiva (per ripristinare l’idratazione e ridurre eventuali rossori) e una lozione idratante post-abbronzatura (per mantenere la pelle morbida e luminosa).

Infine, prima di esporsi o a intervalli regolari (un paio di volte a settimana), può essere utile fare uno scrub esfoliante, che non solo prepara al meglio la pelle rimuovendo le cellule morte, ma permette anche di rendere la superficie cutanea liscia e uniforme.

Non bisogna dimenticare di proteggere i capelli che, come la pelle, possono essere danneggiati: dotarsi quindi di uno spray protettivo specifico è la soluzione ideale per non correre rischi.

Buone abitudini per proteggere la pelle dal sole

Creme e prodotti solari non sono l’unica routine da attivare quando arriva il sole. Ci sono infatti alcune buone abitudini che possono aiutare a proteggere la pelle e ottenere un’abbronzatura sana, uniforme e senza rischi.

Prima di tutto, è bene optare per un’esposizione graduale, permettendo alla pelle di abituarsi al sole e bere acqua costantemente per mantenere alto il livello di idratazione generale. Altro consiglio è di preferire cibi ricchi di betacarotene, utili ad intensificare l'abbronzatura e proteggersi dai danni dei radicali liberi.

Soprattutto nelle prime giornate, è bene utilizzare cappelli e occhiali da sole, in modo che il viso sia maggiormente protetto dai primi raggi solari e limitare l’uso di profumi o prodotti chimici, che rischiano di generare irritazioni e macchie.