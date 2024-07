Calcio, inizia il ritiro della Biellese: amichevole con l'Inter Primavera. Prina: “C'è entusiasmo”

Ci sarà anche l'Inter Primavera nei test amichevoli della Biellese in vista della preparazione per la nuova stagione 2024/25. Lo rende noto la società laniera, ai nastri di partenza. Sabato 27 luglio sarà il giorno del raduno per la prima squadra bianconera, che riparte agli ordini di mister Luca Prina.

Presso il campo sportivo di Ronco Biellese si svolgerà una doppia seduta – mattutina e pomeridiana – mentre domenica il gruppo si allenerà prima di pranzo. È confermato che i bianconeri affronteranno l'undici di Andrea Zanchetta a Milano, alle 18 di venerdì 2 agosto; mercoledì 7, invece, alle 17, sfida con il Chisola, squadra di Serie D, a Vinovo.

Queste le parole di Prina, in vista del raduno: “Tutte le stagioni hanno la loro importanza. Questa vogliamo che diventi speciale, l’inizio di un percorso che pensiamo (e vogliamo) ci possa portare lontano. C’è entusiasmo e determinazione, c’è un gruppo unito dentro e fuori dal campo, una società motivata che ha dimostrato di volere il bene della Biellese. Partiamo anche con umiltà, cercando di concentrarci solo ed esclusivamente sul lavoro in campo: dobbiamo parlare attraverso i fatti, dopo tanti anni questa squadra deve tornare a giocare dove merita. Tutti insieme, iniziamo questo percorso speciale”.