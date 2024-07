Biella, PNRR: lavori a Pieno ritmo nelle scuole XXV Aprile, De Amicis e Pietro Micca, FOTO

Proseguono a pieno ritmo i lavori nelle scuole elementari di Biella XXV Aprile, De Amicis e Pietro Micca.

In questi giorni è stato montato il ponteggio fuori dalla scuola di Chiavazza. Il cantiere era stato aperto a dicembre dell'anno passato, realizzato nell'ambito dei fondi di Rigenerazione Urbana (riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico). Due milioni e 500mila euro il valore del progetto, per un totale di 24 mesi di lavori, che non dovrebbero comportare il trasloco degli allievi in altri stabili, secondo quanto stabilito allora dal Comune.

Tra i lavori previsti ci sono il rifacimento della palestra per l'adeguamento strutturale e termico, il rifacimento del tetto, verrà realizzato un cappotto esterno, e aggiunto il fotovoltaico sul tetto. A questi si aggiungono il seminterrato della scuola, i locali della mensa. Poi ci saranno lavori più strutturali all'interno, che riguarderanno i corridoi, le finestre, dove non saranno comunque sostituiti tutti gli infissi perchè vincolati dalla Sovrintendenza.

Alla primaria De Amicis, anche in questo caso l'intervento è realizzato nell’ambito dei fondi di Rigenerazione Urbana (riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico) per un importo di un milione e 800mila euro. Tra gli interventi in calendario ci sono lavori sul corpo esterno, rifacimento di tutta la palestra, degli spogliatoi e dei bagni, oltre che l’adeguamento di un’aula didattica con nuovi interventi per gli impianti per il riscaldamento e idrico: il rifacimento dei servizi igienici e spogliatoi adiacenti alla palestra.

Quello della Pietro Micca è il primo cantiere che è partito all’interno di una scuola realizzato anche questo nell’ambito dei fondi di Rigenerazione Urbana, in ottobre del 2023 e vale 1 milione e 778 mila euro. La ristrutturazione comprende la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento; il rifacimento dell'impianto elettrico, i nuovi serramenti, il rifacimento di tutti i bagni; la sistemazione della facciata e del tetto e soprattutto l’adeguamento sismico.