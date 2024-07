37° Rally Lana, i vincitori sono Mattia Pizio e Luca Simonini

Mattia Pizio e Luca Simonini sono i vincitori del 37° Rally Lana, al termine di una vibrante ultima prova speciale, la seconda Curino, vinta da Ivan Carmellino, che, però, non riesce a recuperare lo svantaggio in classifica di 28,3 secondi e la penalità di 1,20 minuti inflitta per il fermo alla seconda Ailoche, finendo a 12,7 secondi da Pizio-Simonini.

Il podio di questo 37° Rally Lana è quindi: Mattia Pizio-Luca Simonini (Skoda Fabia R5 Evo), Ivan Carmellino-Elio Tirone (Skoda Fabia R5 Evo), Elwis Chentre-Massimiliano (Skoda Fabia R5 Evo).

La classifica finale sul sito https://rally.ficr.it/ .

