Posizionamento siti web su Google: come migliorarlo fin da subito

Per migliorare il posizionamento su Google del tuo sito web, occorre una buona strategia SEO, sigla che sta per Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione dei motori di ricerca. Si tratta di azioni che possano piazzare il portale tra i primi risultati per la stringa di testo che gli internauti cercano, evitando che scrollino oltre. Una valida strategia SEO comprende diverse attività specifiche tra cui la valutazione specifica, la ricerca di parole chiave mirate, l'ottimizzazione dei contenuti, l'aumento di link che reindirizzano al sito stesso e molto altro ancora, come spiegato nel dettaglio di seguito.

Fare una valutazione con SEO Audit

Una valida strategia SEO per Google in Ticino parte sempre da un’analisi approfondita della piattaforma stessa. Con il SEO Audit si analizzano i punti di forza ma soprattutto quelli di debolezza su cui andare a lavorare per migliorare i valori del sito web.

Ricercare keyword pertinenti

Quando si vuole indicizzare un sito web sui motori di ricerca, si esegue anche una Keyword Research mirata. La ricerca delle parole chiave da usare nei vari contenuti testuali del portale web riveste un ruolo cruciale per attirare il target di riferimento e generare più traffico organico. I contenuti della pagina devono essere utili al navigatore medio: se un utente qualsiasi dopo aver cercato su un motore di ricerca, finisce sul sito web e poi torna indietro alla ricerca di Google, significa che non ha trovato quello di cui aveva bisogno e il portale viene penalizzato. Una volta che l'internauta arriva sul sito web, deve restarci e trovare lì tutte le risposte ai suoi quesiti grazie a contenuti di qualità.

Puntare sulla SEO On-Page

Nel momento in cui si fa riferimento alla SEO On-Page, significa che i contenuti del portale vanno ottimizzati così come la sua struttura interna. Infatti, un sito web che funziona correttamente dal punto di vista tecnico, si carica velocemente, mostra contenuti di qualità e quindi viene valorizzato da Google. La struttura interna del portale web deve essere ottimizzata, chiara, di facile navigazione fino a garantire un’User Experience di qualità.

Migliorare la SEO Off-Page

Con la dicitura SEO Off-Page si fa riferimento a un’attività che ha l’obiettivo di migliorare l’autorevolezza delle pagine. Per far sì che Google riconosca il sito web come autorevole e lo includa tra i primi risultati di ricerca, si costruiscono delle menzioni su altri portali e siti esterni.

Sfruttare la link building

Chi vuole migliorare il posizionamento del suo sito web su Google deve per forza aver sentito parlare in precedenza di link building che consiste nell'acquisire dei buoni e validi backlink attraverso un processo un po’ complesso che meriterebbe un apprendimento a parte.

Monitorare la performance

Nella strategia SEO, è fondamentale monitorare performance e risultati al fine di compiere continui aggiustamenti e rendere la campagna davvero efficace. Monitoraggio e manutenzione sono tasselli fondamentali del puzzle che forma la parola SEO perciò da non sottovalutare mai. Tramite strumenti come Google Analytics, si scopre quanto le migliorie apportate stiano dando i frutti sperati.