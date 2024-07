Il Dl agricoltura è legge, ecco le principali novità

Dalla moratoria sui debiti delle aziende agricole agli strumenti di contrasto al caporalato e al fotovoltaico selvaggio, passando per il sostegno alle filiere in difficoltà fino ad arrivare agli interventi per bloccare la diffusione della peste suina dovuta alla proliferazione degli ungulati. Queste sono soltanto alcune delle proposte che Coldiretti aveva avanzato nei mesi precedenti e che ora, con il Dl agricoltura, sono diventate realtà. Il provvedimento ha una dote di oltre 500 milioni di euro.

Tra le novità spicca l’allargamento della platea delle imprese, che potranno contare sulla moratoria dei mutui e finanziamenti. Infatti, dopo la modifica inclusa con la legge di conversione, potranno domandare la sospensione, per un anno, del versamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, le imprese agricole che nel 2023 hanno patito un calo del volume d’affari di almeno il 20%; una riduzione della produzione, uguale almeno al 30%; o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno corrispondente al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023. Modifiche anche sulla regolamentazione dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici.

Si introduce, infatti, il divieto di installare nuovi pannelli fotovoltaici con moduli collocati a terra e si aggiunge anche il divieto di estensione di quelli già esistenti. Variazioni alle norme sul contrasto alle pratiche commerciali sleali e l’autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici dell’ISMEA e nuove misure di contrasto alla Peste Suina Africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno.

Previsti anche finanziamenti mirati per affrontare le difficoltà e rilanciare la competitività di settori particolarmente colpiti dalle avversità economiche e climatiche. Tra questi verranno elargiti contributi per cinque milioni di euro al settore lattiero-caseario del comparto latte ovino e caprino: il finanziamento è dovuto al sostegno dei costi degli interessi sui prestiti bancari. In tema di interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, sono concessi contributi agli allevatori, nel limite di 4 milioni di euro per il 2025, agli imprenditori agricoli che allevano specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione.