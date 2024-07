Nuova vita a Palazzina Piacenza, al via il cantiere da 1.200 mila euro, FOTO

I lavori sono stati consegnati lo scorso 27 giugno e la loro durata è di un anno.

Tra gli interventi previsti ci sono nel piano seminterrato la creazione di un' area ludica, archivio e deposito, il cappotto termico interno, il rifacimento di intonaco ammalorato, la sostituzione di infissi in metallo con infissi analoghi in legno, la riqualificazione dell' impianto di climatizzazione e sostituzione dei ventilconvettori. Al piano rialzato la realizzazione di sistema di cappotto termico interno, il rifacimento dell' intonaco ammalorato e al primo piano anche in questo caso il cappotto termico interno, la sostituzione dell’infisso in metallo della loggia.