Biella, nuovo arredamento in piazza Vittorio Veneto. Franceschini: "Al vaglio anche la riqualificazione di viale Matteotti" FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Via i "vasoni" che davano sulla rotonda con via Lamarmora e via Torino e su viale Matteotti, nella nuovissima piazza Vittorio Veneto a Biella sono arrivati grandi vasi in corten, in linea con l'arredo scelto per via Italia e Riva dall'amministrazione Cavicchioli.

Non solo: anche le aiuole dove si trovano le piante dove fino a qualche mese fa parcheggiavano i taxi sono state realizzate nello stesso materiale.

All'appello, come previsto dal progetto da 700 mila euro che le ha dato una nuova immagine, mancano ancora alcuni vasi più grandi che saranno illuminati e avranno anche annesse panchine smart.

Ci sono invece ancora le transenne sotto i portici dell'ex Standa, dove a metà giugno ha ceduto la pavimentazione creando un grande buco, e sembra che a intervenire debbano essere i privati per competenza.

E mentre si aspetta che la piazza venga ultimata, dopo "Aspettando bolle di malto" nel fine settimana piazza Vittorio Veneto sarà punto di partenza e l'arrivo della corsa podistica "Biella-Oropa".

"In questi giorni contatteremo un florovivaista per la piantumazione di pianti e fiori al quale ne sarà affidata anche la manutenzione - dichiara il neo assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - . Non ci fermeremo però qui, perchè è mia intenzione riqualificare anche la parte della piazza sotto i portici, e la parte sotto quelli di viale Matteotti e lo stesso viale. Un progetto che si sposa bene con la riqualificazione di via Italia già progettata dalla precedente amministrazione".