Suoni in Movimento 2024: al Santuario di San Giovanni d’Andorno “Viaggiatori in Europa”.

Suoni in Movimento domenica 21 luglio prossimo (ore 15,30) si sposta al Santuario di San Giovanni d’Andorno con Compositori Italiani Viaggiatori in Europa, un progetto del Nuovo Insieme Strumentale Italiano. Un concerto per la sezione Tradizioni del ricco programma di questa edizione di Concerto Italiano di Suoni in Movimento. In programma musiche di Luigi Boccherini edErmanno Wolf Ferrari, due compositori che in modi diversi svolsero la loro attività oltre i confini del nostro Paese raccogliendo successi e riconoscimenti: dall’Austria, alla Spagna, all’Inghilterra, ai Paesi Bassi, alla Germania fino alla lontana Russia. Sul palco avremo Piercarlo Sacco e Sinni Ricci al violino, Elena Favilla alla viola, Sergio Patria al violoncello e Elena Ballario al pianoforte. Il concerto sarà preceduto, come tradizione, dalla visita guidata che sarà alle 14.30 del Santuario di San Giovanni d’Andorno.



Importante ricordare che la settimana successiva, per la precisione dal 26 al 28 luglio, la Trappa di Sordevolo ospiterà l’ormai tradizionale appuntamento con Re.A.C.T., la Residenza Artistica e Creativa “La Trappa” pensata con l’obiettivo di esplorare il mondo della canzone italiana favorendo la costruzione di una sinergia tra persone e paesaggio. La conduzione della Residenza sarà affidata ad Alessandro Centolanza e gli Splendidi, in formazione di Quartetto. Saranno aperte al pubblico le prove del 26 e 27 luglio.



Ma, soprattutto, il 27 luglio sarà in programma un Laboratorio Green per i bambini dai 6 ai 14 anni con l’obiettivo di costruire ceri e propri strumenti con gli elementi naturali del territorio.

Ricordiamo questa Rassegna è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, così come con i contributi di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Provincia di Biella, oltre ovviamente agli sponsor che supportano l’iniziativa. Tutti a diverso titolo sempre più consapevoli – fra questi proprio Fondazione CRB - del valore e dell’evoluzione di una rassegna che sta contribuendo da anni alla crescita culturale e non solo del territorio, ma anche e soprattutto dei giovani.