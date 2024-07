Diplopia in Arte, affluenza di pubblico alla mostra di Roberto Pestarino FOTO

Con l'affluenza di visitatori delle grandi occasioni, è stata inaugurata nei giorni scorsi al Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” la mostra dal titolo “DIPLOPIA in ARTE”. Si tratta di una mostra fotografica che è stata realizzata con le opere di Roberto Pestarino e curata dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello.

Il titolo sottolinea come queste fotografie, che immortalano edifici del Parco Tarello a Brescia, creino in chi le osserva un senso accattivante di visione distorta. L'artista, infatti, come ha sottolineato la Ghiraldello durante il vernissage, tramite un potente gioco di riflessi è riuscito a dare vita a effetti visivi che catturano l'attenzione suscitando meraviglia. Collezione nella collezione, completano la mostra tre fotografie che sono state scattate nel 2019 nel quartiere de “La Défense” di Parigi e sono state esposte nell'aprile di quest'anno a Roma nel Palazzo della Cancelleria Vaticana.

Sono fotografie che hanno riscosso grande successo e che sono state premiate recentemente al concorso promosso dalla “International association of art photographers” (Kumanovo) nella sezione “Architettura” su 312 fotografie partecipanti. Pestarino vanta una fortunata carriera dal momento che questo premio va a sommarsi ai tanti altri da lui ricevuti a partire dai tre premi assegnatigli nel concorso di Fotografia Internazionale di Mosca nel 2014, anno in cui l'artista ha anche vinto il concorso indetto dalla Casa Editrice Fermo e il concorso “Oltre lo scatto” a Desenzano del Garda. Nel 2019 Pestarino ha ricevuto una menzione d'onore al concorso “Patterns and shadows” al “New York Center for Photographic Art”. Come A.P.A. nel 2020 ha meritato una menzione d'onore nella categoria dell'Architettura e come I.P.A. dal 2012 ha ottenuto sette menzioni d'onore.

Il vernissage è stato degno corollario della cena di gala estiva organizzata a Tenuta Castello di Cerrione da LILT Biella e il progetto è stato felice occasione per inserire nella mostra un collage fotografico realizzato da Pestarino per raffigurare il maestoso palazzo che in via Ivrea è sede di questa associazione benefica, alla quale il pannello stesso è stato donato. A ritirare l'opera è stata chiamata la Presidente di LILT Biella Rita Levis la quale ha ringraziato sentitamente la curatrice e il fotografo per l'omaggio che valorizza una realtà in cui quotidianamente si lotta contro la terribile piaga del tumore. A rappresentare la LILT Biella è intervenuto anche il Vice-presidente Giuseppe Girelli.

Tra le tante persone che hanno assistito al vernissage erano inoltre presenti il Direttore Sanitario dell'Ospedale di Biella Eva Anselmo, il Direttore Amministrativo dell'Ospedale di Biella Paolo Garavana, la Presidente del Tribunale di Biella Paola Rava, l'ex Questore di Biella Giuseppe Poma, il Sindaco di Biella Marzio Olivero con gli Assessori Isabella Scaramuzzi, Livia Caldesi e Domenico Gallello, il Vice-sindaco di Verrone Cinzia Bossi, l'Industriale Carlo Piacenza. La mostra, fino al 21 luglio, potrà essere visitata nei giorni di sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18 (oppure su appuntamento).