Lions Club Torino Collina, don Lodovico De Bernardi è stato riconfermato presidente

Nella serata di giovedì 27 giugno don Lodovico De Bernardi è stato riconfermato presidente del Lions Club Torino Collina. Alla serata, durante il passaggio delle cariche, era presente anche il sacerdote del Cottolengo, don Adriano, con alcuni suoi collaboratori.

Egli con anni di esperienza anche lavorativa ha organizzato una mensa per i poveri più poveri di Torino, distribuendo circa 300 pasti al giorno. “Su indicazione dell'Arcivescovo e dei suoi collaboratori, abbiamo ascoltato la sua testimonianza e abbiamo deciso di sostenere le attività di don Adriano, regalando per diversi mesi il cibo necessario alla sua cucina – spiega il parroco di Salussola, Zimone e Carisio - Durante la serata del passaggio delle cariche, il sacerdote ci ha raccontato veri e propri miracoli quotidiani che avvengono in quella mensa. Mi piace ricordare che tra gli obiettivi del Lions International c’è proprio quello di sostenere e migliorare le condizioni di coloro che sono meno fortunati di noi e che ci vivono accanto. Sono molto contento e orgoglioso di ave le realizzato e di poter realizzare ancora, insieme a tutti i soci, tanta beneficienza che, come sappiamo, fa bene prima a chi la fa che a chi la riceve. D’altronde il motto dei Lions è proprio : we serve”.